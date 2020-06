Seit 20 Jahren gibt es in den Frühjahrs- und Sommermonaten an der Salzach zwischen Müllner- und Makartsteg in der Stadt Salzburg die Salzachgalerien: Kunsthandwerker bieten ihre Waren zum Verkauf an, auch kleine gastronomische Bereiche waren gestattet. Um auch Wohltätigkeitsvereinen Stände ...