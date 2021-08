Keine Kinder im Salzburger Lokal: Viel Zuspruch und Kritik

Weil sich Gäste über lärmende Kinder beschwert hatten, hat Salzach-Insel-Bar-Geschäftsführer Erich Berer beschlossen, keine Kinder unter zwölf Jahren mehr ins Lokal zu lassen. Das bewegt so manche Gemüter in Salzburg.

Der SN-Bericht über den Gastronomen, der für sein Lokal eine Altersgrenze - bei zwölf Jahren - definiert hat, hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Das "Aussperren von Kindern generell, aber gerade an einem touristisch so anziehenden Ort wie dem Lokal an der Salzach" ist für Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Schiester "befremdlich, wenn nicht sogar diskriminierend". Für sie ist das "Kinderverbot" auch ein Fall für den "Runden Tisch Menschenrechte" der Stadt. "Man sperrt damit auch Familien aus", sagt Kinder- und Jugendanwältin Andrea ...