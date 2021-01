Keine Lockerungen für Geimpfte in den Seniorenwohnhäusern

In wenigen Wochen werden in den Salzburger Seniorenhäusern die zweiten Dosen der Coronaimpfung verabreicht. An den strengen Besuchsregeln in Seniorenheimen wird sich dennoch bis auf Weiters nichts ändern. Angehörige sind verärgert.

SN/sn Für geimpfte Senioren sind vorerst keine Lockerungen in Aussicht. Sie müssen sogar weiterhin in Quarantäne.