Keine NS-Straßennamen-Debatte in Hallein

Ganz im Gegenteil: Relativ viele der Straßen in Hallein, die Namen von Personen tragen, haben diesen von NS-Opfern und -Gegnern. Woran es allerdings mangelt, sind Straßen mit Frauennamen.

In der Stadt Salzburg tobt seit Wochen eine emotionale Kontroverse um Straßennamen: Ein von der Stadt eigens eingesetzter Fachbeirat hatte 13 Straßen aufgezeigt, bei denen "aufgrund der gravierenden NS-Verstrickung" der Namensgeber Diskussions- und Handlungsbedarf für die Politik bestehe. Darunter waren auch weltbekannte Namen wie Dirigent Herbert von Karajan (nach dem der Platz vor dem Festspielhaus benannt ist) und Autobauer Ferdinand Porsche (dessen Namen eine Straße beim Hauptbahnhof trägt).

Könnte eine derartige Diskussion auch der Stadt Hallein bevorstehen? Eher nicht, glaubt Historiker Wolfgang Wintersteller. "Mir wäre bisher noch kein Straßenname in Hallein aufgefallen, der anrüchig wäre", meint Wintersteller, der sich auch für das "Personenkomitee Stolpersteine Hallein" engagiert hat, das an Opfer der NS-Zeit an ihrer letzten Wohnadresse erinnert.

Vielleicht ein Überbleibsel der sozialdemokratischen Geschichte Halleins?

Ganz im Gegenteil seien in Hallein relativ häufig Namen zu finden, die an Opfer des Nationalsozialismus oder Widerstandskämpfer erinnern, so Wintersteller im TN-Gespräch, "mag sein, dass hier die lange sozialdemokratische Vergangenheit in Hallein eine Rolle spielt".

Prominente Orte, die nach NS-Opfern und -Gegnern benannt sind, sind zum Beispiel der Edmund-Molnar-Platz in der Altstadt (Molnar wurde 1944 aufgrund zweier Hitler-kritischer Bemerkungen in einem privaten Gespräch wegen "Wehrkraftzersetzung" angeklagt und hingerichtet) oder der Josefine-Lindorfer-Platz vor der Mittelschule Stadt (die Widerstandskämpferin starb 1942 im KZ Auschwitz).

Sogar einer der wichtigsten Altstadtplätze sollte dieserart umgetauft werden: Im April 1945 benannte die Stadtgemeinde den Kornsteinplatz in Hans-Pramer-Platz um, nach einem Halleiner Eisenbahner, der wegen seiner antinationalsozialistischen Gesinnung und Betätigung in ein Gefängnis in Bayern gesteckt worden war und dort 1943 verstarb. Da der historische Name des Kornsteinplatzes allerdings nicht aus dem Sprachgebrauch der Halleiner zu verdrängen war, entschied sich die Gemeinde 1967 dafür, den Kornsteinplatz wieder als solchen zu benennen und dafür den Bahnhofsvorplatz auf Hans-Pramer-Platz zu taufen.

Nachholbedarf bei Namen mit Frauennamen

Auch SPÖ-Sozialstadtrat Florian Koch, ebenfalls am Stolperstein-Projekt beteiligt, sieht hier keinen Handlungsbedarf - viele Namensgeber der Halleiner Straßen und Plätze seien ohnehin Opfer oder Gegner des Nationalsozialismus. "Wo es allerdings Nachholbedarf in Hallein gibt, das sind Straßen mit Frauennamen, aber es werden mittlerweile halt auch wenige neue Straßen gebaut, die man benennen könnte."