Keine Seminare: Aus für Hotel Jagdhof am Fuschlsee

Das Hotel mit 143 Zimmern auf der Hofer Seite des Fuschlsees sperrt im April zu. Die betroffenen Mitarbeiter sollen in den Schwesterbetrieb, das Schlosshotel Fuschl, übernommen werden.

Die Schloss Fuschl Betriebe schließen mit 11. April ihr "zweites Haus" am See - das Sheraton Fuschlsee-Salzburg, Hotel Jagdhof. Die Geschäfte würden auf das Haupthaus in Fuschl konzentriert, heißt es in einer Aussendung. Stefan Ringgenberg, Geschäftsführer beider Hotels: "Corona war der ganz klare Katalysator für diese Entscheidung. Derzeit bricht alles zusammen. Die Prognosen für das gesamte nächste Jahr sind sehr eindeutig." Mit dem Schwerpunkt auf Seminare und Geschäftsreisen sei der Jagdhof in einem besonders stark betroffenen Segment unterwegs. "Wir haben ...