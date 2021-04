Keine Tests nötig: Friseurinnen im Pongau bieten Hausbesuche an

Corona-Eintrittstest und Maskenpflicht machen das Geschäft für die Friseure nicht einfacher. Im Salon Haarmony hat man sich auf die Situation eingestellt und bietet einen zusätzlichen Service an.

Testen, waschen, schneiden, föhnen: Auf diese Wortkombination wäre man vor einem Jahr noch nicht gekommen. Seit 6. Februar aber ist ein negativer Covid-Test österreichweit unabdingbar, wenn man zum Friseur gehen will. Ein spontaner Friseurbesuch fällt damit aus. Das erschwert das Geschäft für alle Friseure gleichermaßen, für jene in kleinen Orten wie etwa Mühlbach kommt aber noch ein wichtiger Umstand erschwerend hinzu. In Mühlbach konnte trotz intensiver Bemühungen kein Gratis-Testangebot geschaffen werden. Die nächstgelegene Teststation ist in Bischofshofen. "Viele erledigen den ...