Keine weißen Weihnachten für die Stadt Salzburg in Sicht

Richtig winterlich war es zuletzt im Jahr 2005, etwas weiß 2010 und 2011. Kommende Woche steigen die Temperaturen wieder auf bis zu zehn Grad plus.

Das Salzburger Land ist derzeit zweigeteilt: Während es im Süden und in den Tauerntälern reichlich Schnee gibt, in höher gelegenen Skiorten dank zahlreicher Schneekanonen bereits bestens vorbereitete Pisten vorhanden sind, ist in den nördlichen Landesteilen an ein Skifahren in den kommenden Wochen vorerst nicht zu denken. Alexander Ohms von der Wetterdienststelle Salzburg weiß, warum: "Wir erwarten für die gesamte kommende Woche eine Südwestströmung mit Föhn. Es wird recht freundliches Wetter mit Sonnenschein geben, auch die Temperaturen werden wieder steigen. Tagsüber ...