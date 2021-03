Keine Zeit: Pkw-Lenker transportierte Klein-Lkw völlig ungesichert auf Westautobahn in Salzburg

Der 44-Jährige sicherte das transportierte Fahrzeug an Ort und Stelle nach.

Am Donnerstagvormittag sichtete die Polizei auf der Westautobahn (A1) den komplett ungesicherten Transport eines Klein-Lkws. Der 44-jährige Lenker fuhr mit seinem Pkw samt schwerem Anhänger, auf dem ein Klein-Lkw transportiert wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der 2,7 Tonnen schwere Klein-Lkw komplett ungesichert auf dem Anhänger transportiert wurde. Die vom Lenker durchgeführte Ladungssicherung war dermaßen mangelhaft, dass sich die Zurrgurte während der Fahrt lösten.

Der 44-Jährige gab Stress als Grund für die mangelnde Ladungssicherheit an. Vom Lenker wurde an Ort und Stelle das transportierte Fahrzeug entsprechend nachgesichert, weshalb er die Fahrt fortsetzen durfte. Eine Anzeige an die Behörde wird erstattet. Das berichtete die Polizei.