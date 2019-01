"Keiner hat sich vor der Arbeit gedrückt"

Zehn Tage Ausnahmezustand: Die starken Schneefälle Anfang Jänner haben auch die Männer der Straßenmeisterei Flachgau gefordert.

Fast zwei Wochen Ausnahmezustand. Die Schneemassen im Jänner beherrschten die Schlagzeilen. Für die Männer der Straßenmeisterei Flachgau war die Situation zwar außergewöhnlich, aber kein Grund für Panik. "Ich habe 54 sehr motivierte Mitarbeiter im Winterdienst, keiner hat sich gedrückt. Sie waren im Volleinsatz, aber alles ist so weit normal verlaufen", spielt Emil Cencic, der Leiter der Straßenmeisterei in Schöngumprechting (Kothäusl), die Herausforderung sogar etwas herunter. Die 19 Räumfahrzeuge waren auf den Bundes- und Landesstraßen des Flachgaus praktisch rund um die Uhr im Einsatz. "Wenn die einen Mitarbeiter um Mitternacht in die Straßenmeisterei zurückkehrten, sind die anderen oft bereits um halb zwei Uhr früh wieder ausgefahren. Um die Situation zu bewältigen, wurden wir auch von privaten Firmen mit Radladern unterstützt. Um umgestürzte Bäume zu entfernen, kamen Holzknechte zum Einsatz", so Cencic, der in seiner Laufbahn schon viel erlebt hat. "Im Winter 2005/2006 hatten wir auch ähnlich viel Schnee, aber er kam damals nicht so geballt wie heuer."

Pro Fahrzeug mit je zwei Mann Besatzung bedeutete das Schichten bis zu elf Stunden. Cencic: "In zehn Tagen wurden von den Mitarbeitern zwischen 4200 und 4500 Stunden geleistet."