Kellerbrand in Bischofshofen: Mehrparteienhaus evakuiert

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus gerufen.

Eine Nachbarin hätte ersten Berichten zufolge den Brand in einem Mehrparteienhaus in der Eglmoosgasse in Bischofshofen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Etwa 15 Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden, verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen war mit sechs Fahrzeugen und circa 40 Mann im Einsatz und konnte das Feuer rasch löschen. Nach einer Durchlüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen, das Ausmaß der Brandschäden sowie die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest.

Quelle: SN