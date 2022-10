Kellerbrand in Lofer forderte Einsatzkräfte

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Brandursache dürfte ein elektrische Defekt beim Laden eines Akkus gewesen sein.

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Lofer zu einem Kellerbrand. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand aufgrund eines lauten Knalls im Kellerbereich und verständigte sofort über Notruf die Einsatzkräfte. Durch den raschen und intensiven Löscheinsatz der Feuerwehren Lofer und St. Martin, die mit insgesamt 49 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brandherd rasch lokalisiert und in kürzester Zeit gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

SN/fflofer Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen.

Durch das Brandgeschehen wurden jedoch drei Kellerräume komplett zerstört und angrenzende Räumlichkeiten durch Hitzeeinwirkung und Schwelgasniederschläge stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Den ersten Ermittlungen zufolge ist die Brandursache mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen elektrischen Defekt, während des Ladevorgangs eines Akkus zurückzuführen. Die Ermittlungen dazu dauern an, berichtet die Polizei.