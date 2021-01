Kellerbrand in Salzburg-Itzling: Vier Bewohner wurden per Drehleiter gerettet

Ein Kellerbrand in Salzburg-Itzling erforderte einen größeren Feuerwehreinsatz. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Währenddessen fing eine Wärmetonne auf einer Baustelle in Lehen erneut Feuer.

Mittels Drehleiter wurden am Donnerstagabend vier Bewohner nach einem Kellerbrand in der Elisabethstraße aus ihren Wohnungen evakuiert. "Der Rauch war bereits in die Wohnungen gedrungen", sagt Einsatzleiter Stefan Jakolitsch.

Vier weitere Hausinsassen wurden mit speziellen Fluchthauben über das Stiegenhaus ins Freie gebracht, eine Familie hatte sich bei Eintreffen der Polizei bereits selbst gerettet. 16 Mann der Berufsfeuerwehr und 14 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Salzburg brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Eine Person wurde vom Roten Kreuz mit Rauchgasvergiftung ins LKH gebracht. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Zweiter Brandeinsatz: Wärmetonne entzündete sich

Während die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg noch mit dem Kellerbrand in Itzling beschäftigt waren, kam es auf der noch im Umbau befindlichen Anlage Rauchmühle in Lehen zu einem Brandeinsatz. Anwohner in der neuen Siedlung bemerkten ein Feuer auf der Baustelle und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen konnte rasch Entwarnung gegeben werden.

Eine Wärmetonne, welche die Bauarbeiter zum Wärmen bei den eisigen Temperaturen nutzten, wurde durch Windböen erneut entfacht. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN