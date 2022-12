Kerze löste Brand in Wohnung aus

21-jähriger Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch eine brennende Kerze geriet am Marienfeiertag in den frühen Morgenstunden eine Wohnung in der Salzburger Innenstadt in Brand. Der 21-jährige Mieter war eingeschlafen und hatte die Kerze vergessen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. In der Wohnung entstand Sachschaden. Umliegende Wohnungen und deren Bewohnerinnen und Bewohner waren nicht betroffen. Der Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.