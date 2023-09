Kicken mit Bulli bei Wind und Wetter

Bälle, Trikots, Autogramme inklusive - Bulls-Camp: 60 Kinder, sechs Trainer, jede Menge Action

Der Run ist jedes Jahr groß - das war heuer nicht anders. Knapp 780 junge Leute zwischen 9 und 14 Jahren nahmen an den 14 Bulls-Camps im ganzen Bundesland teil.

Neben Fußballturnieren, Technikübungen und Wettkämpfen stellte der FC Liefering sprich Red Bull Salzburg als Veranstalter diverse Ausflüge auf die Beine. "Gut in Erinnerung sind uns die spannenden Duelle im Soccerpark", erzählt der 13-jährige Felix, der in Nonntal zum wiederholten Mal teilgenommen hat. Gegen das Red Bull Maskottchen Bullidibumm konnten die Kids im Elfmeter schießen antreten. Außerdem besuchten ihre sportlichen Vorbilder Solet, Pavlovic, Dedic, Ulmer oder Schlager die Camps und standen in einer gespielten Pressekonferenz für alle Fragen bereit. Gegen Ende der Ferien verbrachten 50 Kinder eine Woche im BSFZ Obertraun - mit Übernachtung. Alle Teilnehmer wurden mit Bällen, Trikots und Autogrammkarten ausgestattet.