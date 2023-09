Kidical Mass Salzburg lud Groß und Klein zur Radparade ein

Groß und Klein fuhren bei der Parade mit – und forderten so mehr Rechte für Radfahrerinnen und Radfahrer ein.

Alle Kinder sollten sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können. Mit der Kidical Mass setzten vergangenes Wochenende SOS-Kinderdorf, der Verein fairkehr und die Radlobby Salzburg ein Zeichen und luden Groß und Klein ein, mit den Rädern die Straßen zu erobern.

Aktuell ist das Verkehrssystem immer noch in erster Linie auf Autos ausgerichtet und bietet nur wenig sicheren Raum für Kinder, so wurden im vergangenen Jahr laut Kuratorium für Verkehrsicherheit 434 Schülerinnen und Schüler am Weg von oder zur Schule verletzt.

Fahrradfahren sollte aber kein Dauerstress und kein Sicherheitsrisiko für Eltern und ihre Kinder bedeuten, deshalb fordert die Kidical Mass ein kinderfreundliches Radwegnetz, sichere Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr.

"Eine Grundannahme von Vision Zero ist, dass Menschen Fehler machen. Systeme müssen deshalb so gestaltet werden, dass diese Fehler nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen", erklärt Erik Schnaitl vom Verein fairkehr.