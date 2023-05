Kija Salzburg produzierte mit dem Musischen Gymnasium einen Film über Kinderrechte

Mit dem neuen Info-Film will die Kinder- und Jugendanwaltschaft möglichst viele junge Menschen erreichen.

"Willkommen bei den Superkids" heißt der neue Film über die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg, den die kija gemeinam mit einem jungen Filmteam und einer Schauspielklasse am Musischen Gymnasium produziert hat. Premiere feierte der Film kürzlich im "Das Kino", zu sehen ist er auf www.kija-sbg.at und auf dem Youtube-Channel der kija.

Was macht eigentlich die kija Salzburg? Und bei welchen Problemen können sich Kinder und Jugendlichen an sie wenden? Der Film informiert in rund 14 Minuten über unterschiedliche Kinderrechte-Aspekte. Dabei werden durchaus ernste Themen auf eine möglichst lockere, humorvolle Weise dargestellt. Eingesetzt werden soll der Film vor allem bei Workshops, Zielpublikum sind Kinder und Jugendliche von etwa acht bis zwölf Jahren.



Auch Superkids brauchen manchmal Hilfe

Der Film zeigt, basierend auf den Erfahrungen von einer Gruppe von "Superkids" mit ganz besonderen Fähigkeiten und Kräften, mit welchen Problemen Kinder konfrontiert sind, wie z.B. Mobbing, Flucht, soziale Medien oder Scheidung der Eltern, und wie sie diese lösen können. Manchmal haben sie die Ressourcen, um selber Lösungen zu finden, manchmal arbeiten sie gemeinsam an Alternativen und manchmal braucht es eben auch eine "Superpower" - die kija. Eine wichtige Rolle spielt im Film Drako, der Kinderrechte-Drachen. Diese liebenswürdige Animationsfigur ist als Vermittler zwischen den Kindern und der kija allzeit zur Stelle.



Gelungenes Kooperationsprojekt

Der Film ist das Ergebnis einer gelungenen Kooperation: Das Konzept stammt vom kija-Team, allen voran Projektleiterin Marion Wirthmiller. Joanna Wiseman schrieb das Drehbuch und führte Regie, Master-Mind für den Film und für Kamera und Schnitt verantwortlich war Jonas Heuwieser. Erik Norden erschuf Drako und war zuständig für Animation und Special Effects.

Realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit der Schauspielklasse unter Gerald Schwarz am Musischen Gymnasium, wo an fünf Tagen intensiv gedreht wurde. Das Team der kija verstärkte die Riege der Schauspielerinnen und Schauspieler. Zusätzlich unterstützte Helma Leone, die als Pädagogin an einer Volksschule arbeitet und hier unter einem Pseudonym genannt wird, mit ihrer Darstellung der furiosen Lehrerin für dunkle Magie.

Salzburgs Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt freut sich über den gelungenen Film: "Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich mit ihren Nöten alleine gelassen und wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Gerade nach der belastenden Corona-Zeit ist es wichtig, junge Menschen gut zu erreichen und ihnen zu vermitteln: es gibt Unterstützung und wir sind für euch da." Der neue Film soll dazu beitragen, das Angebot der kija bei der jungen Zielgruppe noch bekannter zu machen.

In diesem Zusammenhang macht Dahrenstaedt auch auf den monatlichen Podcast "kija on air" aufmerksam, den die kija seit einem Jahr mit viel Herzblut gemeinsam mit der Radiofabrik produziert, um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen und das Thema Kinderrechte in den Fokus zu rücken.