Kilian Wallner holte Hagmoar in den Pongau

Seit 2008 ging der Hagmoar-Titel erstmals wieder in den Bezirk.

"Mehr als die Hälfte der Tagessiege gingen in den Pongau", sagt Trainer Ernst Höllwart stolz. Nicht zu Unrecht kann er stolz auf "seinen" Ranggler-Nachwuchs sein. Denn beim internationalen Alpencupranggeln in Virgen in Osttirol gab es erstmals seit 2008 wieder einen Hagmoartitel für die Pongauer: Der 19-jährige St. Johanner Kilian Wallner kämpfte freiwillig eine Klasse höher und gewann in Klasse II. Zum Helden wurde Kilian im anschließenden Hagmoarbewerb, wo er sich auch gegen die Klasse I bei den Ranggler durchsetzte. "Sein Ziel war es, Hagmoar zu werden", sagt Höllwart, "die Technik dafür war perfekt. Er riskiert und ist ein Angriffsranggler mit Herz." Aber auch sonst war die Bilanz für den Pongau perfekt: Tristan Laubichler siegte vor Vereinskollegen Hansi Höllwart (bis 10 Jahre). Seriensieger Michael Hacksteiner ließ seinen Gegnern keine Chance und gewann in der Klasse bis 12 Jahre. Jugendkämpfer Hubert Illmer triumphierte wieder in der Klasse bis 18 Jahre. In der allgemeinen Klasse IV holte Markus Unterkofler den Tagessieg.

Am kommenden Samstag treffen sich die besten Ranggler ab 13 Uhr am Hochgründeck zum traditionellen Ranggeln.