578 Kilogramm Salz - Schätzspiel zum Abschluss des Rupertifestes im Salzburger Dom

Zum Abschluss des Rupertifestes segnete Erzbischof Lackner beim Festgottesdienst am Sonntag ein Salzfass. Damit war ein Schätzspiel verbunden.

Wie viel Salz lagerte im Fass? Es waren 578 Kilogramm! So lautet die Auflösung für das Schätzspiel zum Abschluss des Rupertifestes im Salzburger Dom. Zuvor hatte Erzbischof Franz Lackner das Salz im Zuge des Festgottesdienstes im Salzburger Dom gesegnet. Nach dem Gottesdienst war die Spannung groß, wer gewonnen hat. Um es den Gläubigen bei der Schätzung nicht zu leicht zu machen - etwa durch mathematische Berechnungen -, hatte das Fass einen doppelten Boden. Am Schätzspiel beteiligten sich knapp 700 Gläubige. Ab 13 Uhr konnten Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes etwas vom gesegneten Salz mit nach Hause nehmen - in kleinen Behältern. Dominik Elmer, Stadtpastoral der Erzdiözese: "Bei der Verwendung danken wir Gott für alle Menschen, die Würze in unser Leben bringen und mit denen wir schöne Momente hatten."

Ein Fass mit Geschichte

Das für die Salzschätzung verwendete Fass kommt sonst beim traditionellen "Metzgersprung" zum Einsatz. Bei diesem Brauch springen ausgelernte Metzgergesellen vor aller Augen ins kalte Wasser, um sich von den Sünden der Lehrzeit reinzuwaschen.

Rupert erhielt Salz zum Dank

Der Salzburger Landespatron und Diözesenpatron Rupert bekam für sein missionarisches Wirken und seine Kloster- sowie Kirchengründungen zu Beginn des achten Jahrhunderts von Herzog Theodo einen Teil des örtlichen Salzvorkommens geschenkt. Rupert wird als Bischof dargestellt, der ein Salzfass trägt.