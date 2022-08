Stundenlange Sperre der Tauernautobahn A10 nach Unfall bei Werfen aufgehoben

Die Tauernautobahn war Dienstagfrüh wegen eines Unfalls vorübergehend komplett gesperrt. Kilometerlange Staus in beiden Richtungen waren die Folge.

Ein Autotransporter mit acht geladenen Pkw hat sich Dienstagfrüh auf der Tauernautobahn (A10) im Baustellenbereich bei Pfarrwerfen quergestellt und die Richtungsfahrbahn Villach blockiert. Die A10 war von 5.40 Uhr an mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Auch die Umfahrungsstraßen waren überlastet. Der Sattelschlepper wurde um 10.00 Uhr mit einem Kran geborgen. Der 46-jährige Lkw-Lenker aus Serbien und sein Beifahrer überstanden den Unfall laut Polizei unverletzt. Die Polizei sowie die Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und zu säubern. Die Feuerwehren pumpten über 900 Liter Diesel aus dem beschädigten Tank des verunfallten Transporters in Fässer um. Die Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen waren mit insgesamt 32 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Der Transporter war Richtung Deutschland unterwegs. Bei der sogenannten Fahrbahnverschwenkung, wo der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geleitet wird, geriet der Lastwagen ins Schleudern. Er prallte gegen Betonleitschienen und kam schließlich quer über den in Richtung Süden führenden Fahrstreifen zum Stillstand. Bei dem Unfall stürzte ein Pkw von der Ladefläche auf die Straße und blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen.