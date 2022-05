Kiloweise Cannabis angebaut und verkauft: bedingte Haftstrafen für zwei Flachgauer

Zwei Flachgauer, 27 und 46 Jahre alt, sahen sich Donnerstag vor einem Schöffengericht (Vorsitz: Helmuth Marco Torpier) mit mehreren Tatbeständen nach dem Suchtmittelgesetz konfrontiert. Im Kern soll das Duo zwischen Mai 2019 und Mai 2021 insgesamt rund acht Kilo Cannabiskraut erzeugt und einen großen Teil davon an zahlreiche Abnehmer verkauft haben.

Staatsanwalt Francesco Obermayr im Prozess: "Die beiden haben im Keller des Hauses des 46-jährigen Zweitangeklagten eine Cannabisplantage betrieben; zudem wurde auch eine Räumlichkeit in Oberösterreich zur Erzeugung des Suchtgifts angemietet. Das Duo zog eine Vielzahl von Hanfpflanzen auf; insgesamt 4,5 Kilo des abgeernteten Cannabiskrauts wurden verkauft."

Die beiden bislang unbescholtenen Angeklagten zeigten sich im wesentlichen geständig. Was die Haupttäterschaft betraf, so belasteten sie sich gegenseitig. So betonte etwa der 27-Jährige Erstangeklagte, dass sein damaliger Kompagnon "so gut wie alles vom Verkaufserlös erhalten hat. Er hat mir nur immer wieder etwas Cannabis für den Eigenkonsum gegeben." Was der 46-Jährige wiederum über seinen Verteidiger vehement zurückwies.

Das Duo erhielt jeweils 24 Monate bedingte Haft. Die beiden verzichteten auf Rechtsmittel; weil der Staatsanwalt keine Erklärung abgab, war das Urteil vorerst nicht rechtskräftig.