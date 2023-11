Sie zeigt, wie man sicherer und beweglicher wird

Egal in welchem Alter - die Bewegung kann verbessert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bewegungscafés haben es ausprobiert.

"Wir haben gelernt, wie man richtig aufsteht, sich niederkniet und vom Boden wieder hochkommt", sagt eine der Teilnehmerinnen des Seehamer Bewegungscafés. "Ich kann wieder mit meiner Urenkelin am Boden spielen", sagt eine andere. Für wieder eine andere Person war es die Gemeinschaft, die sie motivierte. Birgit Haas möchte als Lernbegleiterin die Menschen bestmöglich in ihrer Mobilität unterstützen. Das Angebot des Bewegungscafés ist in der Schweiz schon sehr verbreitet, in Österreich noch relativ neu. Es hat in der Gemeinde Seeham aber großen Anklang gefunden und gliedert sich in zwei Teile: Nach den konkreten Übungen und der Hilfestellung, wie man Alltagssituationen am besten meistert, treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Für pflegende Angehörige und als Prävention

"Selbstwirksamkeit ist ein hohes Gut", sagt Birgit Haas, die als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie in der Weiterbildung tätig ist. Viele ältere Menschen haben Angst vor einem Sturz oder müssen mit Einschränkungen umgehen lernen. Das Konzept der Kinästhetik ermöglicht es, die eigenen Bewegungsmuster bewusst an Veränderungen anzupassen. Die Trainerin oder der Trainer begleitet diesen Prozess ganz individuell.

Bei der Fachtagung von Kinaesthetics Österreich in Kooperation mit den Community Nurses wurde das Konzept Bewegungscafé für die Gemeinde kürzlich vorgestellt. Birgit Haas ist froh, durch die Kinästhetik-Ausbildung selbst mehr Achtsamkeit in der Alltagsbeweglichkeit erlangt zu haben: "Sonst würde ich heute nicht mehr in der Pflege arbeiten können, denn ich hatte anfangs große Rückenprobleme." Nun gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung als Kinästhetik-Ausbildnerin in Schulen, Krankenhäusern, Heimen und Behinderteneinrichtungen an Pflege- und Betreuungspersonal weiter. "Selbst junge Menschen haben bereits gesundheitliche Probleme."

Besonders hilfreich ist das Konzept für Menschen, die Angehörige pflegen. Sie können durch mehr Verständnis über die Funktionalität der Bewegung (zum Beispiel beim Heben) Kraft sparen, ihren Rücken entlasten. Der Patient profitiert durch die Selbstkontrolle der Bewegung. Grenzen können erweitert werden, die Menschen fühlen sich wieder wirkungsvoll. "Wir schulen die Leute, damit sie in ihrer Interaktion und in ihrer Bewegung kompetenter werden", so die Seehamerin. "Kinästhetik ist wie eine Sprache, die du lernst. Du musst sie immer wieder anpassen, auffrischen und weiterentwickeln."

Nach den Basiskursen (Grund- und Aufbaukurs) erfolgt die Ausbildung zur Trainerin/ zum Trainer in drei Stufen. Spezialisierungen gibt es in den Bereichen Demenz, Gesundheit am Arbeitsplatz und Kinaesthetics Infant Handling. Kontakt und Infos über www.haas-kinaesthetics.at und auf der Hompage www.wir-pflegen-zuhause.at