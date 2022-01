Kind bei ÖVP-Feier im Pongau mit Punsch verbrüht: Obergericht bestätigt Abweisung von Schadenersatzklage

Damals achtjähriges Mädchen war zu Silvester 2017 am Unterschenkel schwer verletzt worden, nachdem ein Becher mit heißem Punsch umgefallen und das Heißgetränk in den Stiefel des Kindes geflossen war. Der Anwalt des Mädchens, das auf Schadenersatz klagte, erhebt nun eine außerordentliche Revision an den Obersten Gerichtshof.

SN/bilderbox Symbolbild.