Kind ertrank in der Badewanne - Mutter auf Bewährung verurteilt

Eine 25-Jährige war am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie soll laut Anklage ihr 15 Monate altes Mädchen mit Geschwistern unbeaufsichtigt in der Badewanne gelassen haben; das Mädchen ertrank. Nun gibt es ein Urteil, das aber noch nicht rechtskräftig ist.

Am Landesgericht Salzburg musste sich am Dienstag eine 25-Jährige für den Tod ihrer 15 Monate alten Tochter verantworten. Die junge Frau soll das Mädchen im Dezember 2018 mehrere Minuten unbeaufsichtigt in der Badewanne gelassen haben. Als sie wieder ins Bad zurückkam, lag das Kleinkind tot im Wasser. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt.

Das Mädchen hatte damals gemeinsam mit zwei älteren Geschwistern gebadet. Die Mutter soll die Kinder dann einige Minuten alleine gelassen haben. Dann hörte die Frau ein Kind schreien und stürzte ins Bad zurück. Das 15 Monate alte Mädchen lag regungslos in der Wanne. Die Staatsanwaltschaft wirft der Türkin auch Missachtung der Aufsichtspflicht vor. Außerdem soll sie zu spät mit lebensrettenden Maßnahmen begonnen haben. Der Strafrahmen für grob fahrlässige Tötung beträgt bis zu drei Jahre Haft.

Prozess war bereits zwei Mal angesetzt, konnte aber nicht stattfinden

Der Prozess ist bereits zwei Mal geplatzt. Beim ersten Termin beantragte der Verteidiger eine Vertagung, zum zweiten Termin konnte die Angeklagte nicht rechtzeitig aus der Türkei ausreisen. Am Dienstag kam es dann doch zur Verhandlung. Das Urteil lautete auf sieben Monate Haft wegen fahrlässiger Tötung, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig. Denn sowohl der Verteidiger als auch die Staatsanwältin haben sich noch nicht festgelegt, ob sie in Berufung gehen.



