Kind starb im Salzburger LKH: Prozess geht mit Erörterung der Gerichtsgutachten weiter

Auch zwei Zeugen sind zur Verhandlung am Dienstag geladen.

Am 27. April 2018 starb der 17 Monate alte David im Salzburger Uniklinikum. Elf Tage zuvor war das Kind von seinen Eltern mit einer blutenden Wunde auf der rechten Wange ins Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten die Ärzte einen Blutschwamm fest. Und entschieden, gleich zu operieren. Dass das Kind eine Stunde zuvor noch gegessen hatte, also nicht nüchtern war, werteten die Mediziner als nicht problematisch. David atmete während des an sich harmlosen Eingriffs unter Narkose Erbrochenes ein, das Gehirn war mit Sauerstoff unterversorgt.

Weitere SALK-Mitarbeiter als Zeugen

Nach dem emotionalen Prozessauftakt am 11. Dezember - neben den beiden wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagten Medizinern, einem 58-jährigen Kinderchirurgen und einem 47-jährigen Anästhesisten, sagten auch Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken (SALK) und Davids Eltern als Zeugen aus - wird die Verhandlung am Dienstag fortgesetzt. Am Vormittag sollen zwei weitere SALK-Mitarbeiter befragt werden, die zur Reanimation des Kindes hinzugezogen worden waren. Am Nachmittag sollen die beiden Sachverständigen ihre Gutachten erörtern. Das kinderchirurgische Gutachten von Günter Fasching kam zu dem Schluss, dass der Eingriff auch später hätte erfolgen können, und zwar dann, wenn der Patient wieder nüchtern gewesen wäre. Laut dem Gutachten aus dem Bereich Anästhesiologie von Michael Zimpfer hätte bei der vorgenommenen Verstärkung der Narkose ein Schlauch zur künstlichen Beatmung gelegt werden müssen.



Angeklagte wiesen Vorwürfe zurück

Ob am Dienstag ein Urteil fällt, ist offen. Die beiden angeklagten Mediziner hatten am ersten Prozesstag in ihren Einvernahmen den Vorwurf zurückgewiesen, grob fahrlässig gehandelt zu haben. Parallel zum Strafverfahren läuft ein Zivilprozess um Schadenersatz, der bis zu einem rechtskräftigen Urteil unterbrochen ist. Die SALK hatten sich erst Ende Juni 2019 für den Tod des Kindes entschuldigt und Schadenersatzforderungen der Eltern anerkannt.

Quelle: SN