Kind starb nach OP in Salzburger Landeskliniken: Prozess wird fortgesetzt

Die Eltern brachten am 16. April 2018 den 17 Monate alten David wegen einer blutenden Wunde auf der rechten Wange ins Salzburger Uniklinikum. Elf Tage später war das Kind tot. Zwei Ärzte müssen sich wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten.

Zweimal wurde der Prozess gegen einen 59-jährigen Kinderchirurgen und einen 47-jährigen Anästhesisten in Zusammenhang mit dem Tod des kleinen David vertagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen grob fahrlässige Tötung vor. Heute, Donnerstag, wird das Verfahren nach knapp sieben Monaten Pause fortgesetzt.

Die Eltern waren am 16. April 2018 mit dem 17 Monate alten Kind wegen einer blutenden Wunde auf der rechten Wange ins Salzburger Uniklinikum gefahren. Dort stellten die Ärzte einen Blutschwamm fest. Und entschieden, gleich zu operieren. Dass das Kind eine Stunde zuvor noch gegessen hatte, also nicht nüchtern war, werteten die Mediziner als nicht problematisch. David atmete unter Narkose Erbrochenes ein, das Gehirn war mit Sauerstoff unterversorgt. Elf Tage nach dem an sich harmlosen Eingriff starb David.

Wichtige Zeugin blieb Prozesstermin fern

Bisher haben zwei Prozesstermine stattgefunden, zuletzt am 4. Februar. Die Richterin vertagte damals erneut, weil eine wichtige Zeugin nicht zur Verhandlung erschienen war - die Frau sei im Zuge der Komplikationen "als Erste zur entstandenen Notsituation hinzugerufen worden". Neben der Ärztin sollen bei der Fortsetzung am Donnerstag auch die beiden vom Gericht beauftragten Sachverständigen zu Wort kommen und das anästhesiologisch-intensivmedizinische bzw. das kinderchirurgische Gutachten erörtern. Ob die Richterin nach drei Verhandlungstagen ein Urteil fällt, ist offen. Der Strafrahmen sieht im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft vor.

Emotionaler Auftakt: Eltern sagten aus

Der Prozessauftakt am 11. Dezember 2019 war emotional. Die Eltern des Kindes sagten als Zeugen aus. Und sie gingen mit den beiden Ärzten hart ins Gericht, die "über uns bestimmt" hätten, das Kind sofort zu operieren, obwohl es nicht nüchtern war. Die beiden Ärzte bestritten den Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung. Von den Anwälten der Angeklagten war von "ganz tiefer Betroffenheit" bzw. "großem Respekt und Betroffenheit" gegenüber den Angehörigen des verstorbenen Kindes die Rede.

Beide Mediziner sind nicht mehr für die Salzburger Landeskliniken (SALK) tätig, die Ende Juni 2019 Fehler eingeräumt, sich entschuldigt und Schadenersatzforderungen der Eltern anerkannt haben.

Quelle: SN