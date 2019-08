Kind stürzte in Pongauer Hochseilpark acht Meter ab: Polizei ermittelt gegen Vater

Im Hochseilpark Altenmarkt kam es, wie berichtet, am Donnerstag zu einem tragischen Unfall. Ein zwölfjähriges Mädchen aus München war acht Meter in die Tiefe gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Die Salzburger Polizei führt nun Ermittlungen gegen den Vater des Kindes, der mit der Tochter den Parkour durchstiegen hatte.

"Wir ermittelten wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Vater dürfte ersten Erkenntnissen nach wohl einen fatalen Fehler gemacht haben", so Polizeisprecherin Nina Laubichler.

Laut Polizei waren Vater und Tochter nach fünf absolvierten Stationen zur 60 Meter langen Seilrutsche gelangt. Der Vater half dem Mädchen beim Umhängen. Wie Reinhold Bauböck, Betreiber und Geschäftsführer des Hochseilparks, im SN-Gespräch am Freitag schilderte, "sind stets mehrere Sicherungskarabiner direkt am Hüftgurt befestigt. Der Vater hat aber fatalerweise das Mädchen komplett vom Gurt ausgehängt. Das vom Sicherungsgurt gelöste Kind ist dann ungesichert losgerutscht". Zehn Meter vor der nächsten Plattform kam die Zwölfjährige zum Stillstand. Nachdem sie kurz hängengeblieben war, verließen sie die Kräfte und sie stürzte in die Tiefe.

Bauböck verweist darauf, dass Vater und Tochter exakt eingeschult worden seien. "Wir haben sogar ein spezielles Karabinersicherungssystem. Wenn jemand beim Umhängen einen Karabiner öffnet, wird der Zweite automatisch gesperrt. Hier liegt leider ein Selbstverschulden vor, für das wir definitiv nichts können."

Der Geschäftsführer, der auch die Hochseilparks in Seeham und Saalbach betreibt, betont, dass "wir erst am 13. August eine umfassende wie sehr strenge TÜV-Prüfung hatten, bei der alles für bestens befunden wurde". Nachsatz: "Wir haben Tausende Besucher im Jahr. Im Park dürfen sich Kinder ab zehn Jahren betätigen. Die Sicherheitsstandards sind sehr hoch. Es passiert nur extrem selten etwas."