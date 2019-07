Kinder mit und ohne Behinderung toben beim Sommercamp in Elsbethen herum

Auch an diesem Wochenende werden jeweils am Samstag und Sonntag von 6 bis 20 Uhr alle Ausfahrten der A10 Tauernautobahn von Puch-Urstein bis St. Michael im Lungau gesperrt. Nur Zielverkehr darf abfahren.

Politik

Marko Feingold über sein Geheimnis des hohen Alters, die Grenzen der Zuwanderung, was ihm an der heutigen Politik missfällt und was er sich noch wünschen würde.