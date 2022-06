Kinder sind oft nicht reif für den Kindergarten

Beim Eintritt in den Kindergarten hapert es mitunter an Grundlegendem. Nicht alle Dreijährigen sind "sauber" und können mit Besteck essen.

Ab dem vollendeten dritten Lebensjahr werden in der Landeshauptstadt Kinder in einen öffentlichen Kindergarten aufgenommen. "Viele Mädchen und Buben kommen immer schlechter vorbereitet in den Kindergarten", sagte Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) am Donnerstag während eines Pressegesprächs zum Thema Personalmangel in der Elementarpädagogik. Quer durch alle Bevölkerungsschichten würden Eltern es zunehmend verabsäumen, den Kinder nötige Fertigkeiten beizubringen und sie auf den Eintritt vorzubereiten. "Es gibt Kinder, die mit drei Jahren noch nicht mit einer Gabel essen können." Viele Kinder bräuchten ...