Kinder und Jugendliche müssen auf Psychotherapie warten

Wer hierzulande Psychotherapie "auf Krankenschein" möchte, muss oftmals warten. Besonders lang ist die Wartezeit bei Kinder- und Jugendtherapeuten. Zum Mangelberuf ist der Psychiater geworden.

Der Hilferuf des Halleiner Psychiaters Olaf Rossiwall in den SN sorgte Mitte Jänner für Aufsehen: Bis zu 30 Hilfesuchende pro Woche müsse er in seiner Praxis abweisen, obwohl er ohnehin nur mehr Patienten aus dem Tennengau aufnehme. Den Kassenvertrag für Psychiatrie im Tennengau wird er mit seinem 70. Geburtstag im April 2024 verlieren. Doch während die Zahl psychischer Erkrankungen steigt, fehlt der Nachwuchs bei Fachärzten für Psychiatrie. Eine Nachfolge in Hallein ist nicht in Sicht. Eine Kassenstelle in Bischofshofen ist ...