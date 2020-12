Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwarzach: Primar für neu gegründete Abteilung bestellt

Der Pongauer Alexander Holzknecht wird mit 1. Jänner Primar der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Schwarzach. Die Abteilung wurde im August eröffnet. Behandelt werden dort etwa Verhaltens- und Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern, Lernstörungen im Schulalter sowie Essstörungen oder Depressionen bei Jugendlichen.

Seit August gibt es im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach eine neu gegründete Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der 46-jährige Alexander Holzknecht wurde nun mit 1. Jänner 2021 zum ersten Primar der Abteilung bestellt.

Die Gründung der neuen Abteilung untermauere die Bedeutung des Angebots. Immer mehr Kinder und Jugendliche seien von psychischen Krankheiten betroffen. Zudem sichere sie die Ausbildung von Fachärzten im Salzburger Innergebirg. "Der Bedarf ist groß, immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an psychischen Erkrankungen. Und dabei nehmen vor allem die schweren Fälle zu", sagt der designierte Primar Alexander Holzknecht. Bisher war die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik in Schwarzach ein Fachbereich der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin mit Holzknecht als fachlichem Leiter. Das Pongauer Spital ist seit dem Jahr 2014 in diesem Bereich neben der Christian-Doppler-Klinik in der Landeshauptstadt die einzige klinische Anlaufstelle im gesamten Bundesland Salzburg.

Klinikum Schwarzach: Neue Abteilung besteht aus 35 Personen

Pro Jahr werden im Klinikum Schwarzach rund 300 betroffene Kinder und Jugendliche stationär und rund 1000 ambulant versorgt. Dazu kommen über 100 auf der allgemeinpädiatrischen Station. "Wir legen dabei besonders hohen Wert auf eine enge multiprofessionelle Zusammenarbeit", sagt Holzknecht. Das Team der neuen Abteilung besteht aus Ärztinnen, Pflegekräften, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, Ernährungstherapeutinnen, Kunst- und Musiktherapeutinnen sowie Pädagoginnen. "Dazu kommen noch die hauseigene Heilstättenschule und externe Therapeutinnen. In Summe sind wir rund 35 Personen."

Neues Krankheitsbild: Internetsucht

Im Klinikum Schwarzach wird das gesamte Behandlungsspektrum der Kinder- und Jugendpsychiatrie abgedeckt. Dies reicht beispielsweise von Verhaltens- und Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern über Lernstörungen im Schulalter bis hin zu Essstörungen oder Depressionen bei Jugendlichen. "Insbesondere seit Beginn des zweiten Lockdowns erleben wir deutlich mehr akute Vorstellungen als zuvor. Die Belastungen in den Familien, auch im Zusammenhang mit dem Homeschooling, nehmen spürbar zu", erklärt der designierte Primar. "Hinzu kommen neue Krankheitsbilder wie beispielsweise Internetsucht. Laut Untersuchungen verfügen bereits mehr als 95 Prozent der Kinder und Jugendlichen über Smartphones und Internetzugang und verbringen immer mehr Zeit in den sozialen Medien." Einzig einen Unterbringungsbereich gibt es in Schwarzach nicht. "Hier arbeiten wir sehr gut und abgestimmt mit dem Uniklinikum in Salzburg zusammen."

Quelle: SN