Kinder von Fremden angelockt - alle Dienststellen der Salzburger Polizei verstärken Kontrollen

Wieder einmal gibt es Aufregung um mutmaßliche Entführungsversuche von Kindern in Salzburg. Diesmal ist unter anderem der Tennengau betroffen. Die Polizei reagiert bereits.

Anfang Mai waren Eltern im Lungau in höchstem Maß beunruhigt. In Tamsweg war laut einer Meldung ein Zehnjähriger nahe der Shell-Tankstelle von zwei Männern angesprochen worden. Sie hätten versucht, den Buben zum Einsteigen in einen weißen Kastenwagen zu bewegen. Der Bub rannte weg, die Mutter verständigte die Polizei.

Nun soll sich in der Tennengauer Gemeinde Oberalm nahe des Billa-Supermarktes ein ähnlicher Vorfall zugetragen haben. Neuerlich ist davon die Rede, dass Männer in einem weißen Lieferwagen ohne Aufdruck dort unterwegs gewesen sein. Drei Kinder seien angesprochen worden.

In Social Media-Gruppen fand diese Wahrnehmung rasche Verbreitung. Auch in Flachgauer Gemeinden Bergheim und Mattsee sowie in Schwarzach soll es Vorfälle dieser Art gegeben haben. Eine Anzeige bei der Polizei liegt jedenfalls vor.

Denn die Exekutive bestätigte dies auf SN-Anfrage. In einer Stellungnahme teilte die Landespolizeidirektion mit: "Diese Meldungen werden auch sehr ernst genommen."

Allerdings hieß es bei der Polizei, "dass bei Erhebungen in den betroffenen Örtlichkeiten bis dato jedoch keiner dieser ,weißen Kastenwägen mit männlichen Lenkern' angetroffen werden konnte. Eine Kindesentführung oder einen solchen Versuch können wir daher gegenwärtig nicht bestätigen."

Dennoch sind alle Dienststellen im Bundesland dahingehend sensibilisiert und daher erfolgen tagsüber verstärkte Kontrollen im Rahmen des Streifendienstes jener Orte, an denen sich Kinder vermehrt aufhalten (Spielplätze, Schulen, -Wege).

Es wird seitens der Kriminalprävention einmal mehr darauf hingewiesen, dass Eltern jedenfalls mit ihren Kindern über dieses Thema sprechen sollten, damit die Kinder möglichst nicht in Kontakt mit fremden Personen kommen.

Tipps der Kriminalprävention

Seitens der Polizei wird in diesem Zusammenhang auf einen Text der Kriminalpräventon hingewiesen:

"Kinder werden zwar immer vor dem ,fremden Mann' gewarnt, allerdings findet der sexuelle Missbrauch von Kindern überwiegend innerhalb der Familien, in der Verwandtschaft oder im engen Bekanntenkreis statt. Der beste Schutz vor Übergriffen jeglicher Form, ist ein mit Selbstvertrauen gestärktes Kind, das gelernt hat auf seine Gefühle zu achten und ermutigt wird diese Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Übergriffe durch fremde Personen an Kindern sind eher die Ausnahme. Wichtig ist es, dass das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt wird."