Kinder von Fremden angelockt: Eltern im Lungau sind alarmiert

Im Lungau sind viele Eltern in Aufregung: Es soll sich um den dritten Fall binnen weniger Wochen handeln. Die Polizei rät Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren.

Die Exekutive im Lungau sei „hellwach in der Angelegenheit“, so Chefinspektor Aigner: „Alle Beamten sind informiert.“

Am Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr wurde ein zehnjähriger Schüler in Tamsweg von zwei unbekannten Männern angesprochen. Sie hätten versucht, den Buben in der Nähe der dortigen Shell-Tankstelle zum Einsteigen in einen weißen Kastenwagen zu bewegen, schilderte die Mutter des Zehnjährigen der Polizei. Der Bub sei weggerannt, seine Mutter habe umgehend den Notruf verständigt, heißt es von der Polizei.

Im Lungau sind deshalb viele Eltern in Aufregung: Es soll sich um den dritten Fall binnen weniger Wochen ...