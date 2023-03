24.200 Kinder und Jugendliche treffen in der Stadt auf 14 Ärzte für sie: Trotzdem ortet der Klinikchef noch keinen generellen Mangel.

Die kleine Mia ist krank. Was tun? Ihr Kinderarzt ist ein Arzt in der Stadt Salzburg. Ein Anruf bei ihm hat wenig Sinn, weil die Leitung immer besetzt ist. So ist es nötig, das Online-Formular auf seiner Homepage auszufüllen. Innerhalb von zehn Minuten hat ihre Mama Erfolg und bekommt einen telefonischen Rückruf. Bei der akuten Erkrankung des Kleinkindes folgt ein Termin auch außerhalb der Ordinationszeiten in der Praxis.

Es gab aber auch schon Tage, an denen Mia genau ...