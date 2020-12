Kinderarzt gegen Verlängerung der Fernlehre

Homeschooling sorgt für viele Diskussionen. Kinderarzt Holger Förster entdeckt bereits erste Schäden.

Wenn man die Cluster betrachte, sehe man stets, dass es tendenziell die Erwachsenen sind, die Kinder mit dem Coronavirus infizieren und nicht umgekehrt. "Je kleiner Kinder sind, desto weniger leicht werden sie a) selbst krank und geben b) das Virus an andere weiter", fasst Holger Förster, Fachgruppenobmann der Salzburger Kinderärzte, zusammen.

Die unter 5-Jährigen bilden nur ein Prozent der Gesamtfälle, die 5- bis 15-Jährigen fünf, sechs Prozent. Der Grund ist, dass Kindern die ACE-2-Rezeptoren noch fehlen und sich so die Viren viel schlechter an der Schleimhaut ablagern können. Wenn sie überhaupt erkranken, zeigen sie in aller Regel leichte Symptome.

Medizin zieht Grenze bei zehn Jahren

Die Grenze zieht die Medizin aktuell bei zehn Jahren. "Ab da geht die Kurve steil bergauf. Über 10-Jährige zeigen, was das Ansteckungsrisiko angeht, medizinisch keinen wesentlichen Unterschied mehr zu den Erwachsenen", sagt Förster. Sie lassen sich dafür aber auch besser anleiten, was das vernünftige Befolgen von Maskenpflicht und Hygienevorschriften angeht. Für die Schulschließungen habe sich die Politik auch deshalb entschieden, um weniger Menschen "im Verkehr" zu haben.

Übergewicht und psychische Auffälligkeiten

Der Kinderarzt spricht sich klar gegen eine Verlängerung der Fernlehre aus. Der Grund sind die Kollateralschäden, die in seiner Kassenpraxis in der Innsbrucker Bundesstraße jetzt schon zutage treten. "Die Kinder legen massiv an Gewicht zu, weil sie sich weniger bewegen und viel mehr mit Chips und Cola vor dem Computer sitzen. Außerdem nehmen die psychischen Auffälligkeiten zu." Es gelte immer abzuwägen. Zwei Semester seien ohnehin schon verloren, sagt Förster. Würde die Homeschool verlängert, liefe es auf ein verlorenes Jahr hinaus, mit den geschilderten negativen Folgen.