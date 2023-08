Kinderarztstelle in Seekirchen noch immer nicht ausgeschrieben

Obwohl bereits vereinbart wurde die Kassenstelle für Kinderheilkunde in Seekirchen von ÖGK und Ärztekammer noch nicht ausgeschrieben, kritisiert Vizebürgermeisterin Judith Simmerstatter (LeSe). Jetzt wird eine Besetzung der Stelle mit 1. Jänner 2024 in Aussicht gestellt.

Im April haben die Flachgauer Nachrichten berichtet, dass die schon seit Längerem zwischen Ärztekammer und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) vereinbarte Kassenstelle für Kinderheilkunde in Seekirchen bisher nicht ausgeschrieben wurde. Damals wurde vonseiten der ÖGK versichert, dass es zu einer baldigen Ausschreibung kommen werde. Das ist bisher nicht geschehen. Das stößt bei der ressortzuständigen Vizebürgermeisterin Judith Simmerstatter (LeSe) auf Unverständnis.



Brief an Ärztekammer und ÖGK

Sie hat sich mit einem Brief erneut an die Ärztekammer Salzburg und die ÖGK gewandt. In der Bezirkshauptstadt Seekirchen mit rund 11.000 Einwohnern sei eine fehlende Kinderarztstelle ein eklatanter Mangel. "Eltern sind mit ihren Kindern auf Termine in Praxen in Neumarkt oder Oberndorf, in der Stadt Salzburg oder bei einer Wahlarztpraxis in Mattsee angewiesen. Die sind aber so ausgelastet, dass zum Teil keine neuen Patienten aufgenommen werden können oder man mit wochenlangen Wartezeiten rechnen muss. Warum keine Ausschreibung der Stelle stattfindet, ist unverständlich", so Simmerstatter.



ÖGK will so schnell wie mögliche Lösung finden

Von der ÖGK heißt es nun, dass alles darangesetzt werde, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden und eine gute Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Es sei bereits erneut mit der Ärztekammer Salzburg Kontakt aufgenommen worden, um die Stelle vorzubereiten, demnächst auszuschreiben und somit eine Besetzung ab 1. Jänner 2024 zu ermöglichen.