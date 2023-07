Kinderbetreuung sollte mehr wert sein

Kinderarbeit ist in Österreich verboten. Trotzdem geht die Regelung der Sommerferien immer noch davon aus, dass der Nachwuchs auf dem Bauernhof und auf dem Feld arbeiten muss. Zudem waren Mütter meist daheim.

Die Lebensrealität vieler hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Um die Kosten des Alltags stemmen zu können, sind oft beide Elternteile berufstätig. Außerdem suchen Betriebe und Institutionen in Zeiten des Fachkräftemangels händeringend nach Personal. Um nicht in die Altersarmut zu schlittern, muss zudem in ein Pensionskonto eingezahlt werden.

Abhilfe könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen, damit ein Elternteil die Betreuungsarbeit des Nachwuchses übernehmen kann. Außerdem muss das veraltete Schulsystem endlich reformiert werden. Zum einen geht es um unsere Zukunft und zum anderen haben die wenigsten über 13 Wochen Urlaub im Jahr.

Sie müssen die Ferienbetreuung organisieren und - wenn Großeltern, Verwandte oder Nachbarn nicht einspringen - auch bezahlen können. Laut Gewerkschaft hat schon 2020 fast die Hälfte der Eltern gesagt, dass sie sich keine externe Betreuung allein im Sommer leisten können. Die Politik muss endlich handeln und akzeptable Bedingungen schaffen.