Die Gemeinde Adnet muss immer mehr Kinder betreuen, obwohl die Geburtenzahlen relativ konstant sind. Im Frühjahr starten daher die Arbeiten für den dringend benötigten Anbau, der auch künftig noch "Luft nach oben" lässt.

Die Zahl der Geburten in Adnet liegt laut Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) relativ konstant um die 40: "Das ist nicht wirklich mehr geworden in den letzten Jahren, aber viel mehr Eltern als früher geben heute ihre Kinder in außerhäusliche Betreuung." ...