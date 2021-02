Kindergarten blieb trotz Infektionen geöffnet

Die Mutter eines Kindergartenkindes zeigt sich angesichts der Erkrankungen um den Kindergarten in Puch verwundert über das Kontaktpersonenmanagement.

Eine böse Überraschung brachte ein Corona-Schnelltest für Marianne Ziegler aus Puch am vergangenen Freitag. Die Ärztin wurde vor dem Besuch eines Begräbnisses positiv getestet. "Da mein Mann und ich seit Wochen im Homeoffice sind, war die einzige Möglichkeit der Ansteckung der Kindergarten." Ziegler gab im Kindergarten in Puch Bescheid, wo sie erfuhr, dass auch bei anderen Eltern Infektionen aufgetreten waren. Am Sonntag kamen die Laborergebnisse ihres Mannes und der zwei Kinder: Alle waren positiv. Auch die Tagesmutter ihres jüngeren Kindes ...