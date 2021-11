Kindergarten in Eugendorf befürchtet Sperre: "Bitte nur getestet kommen"

Ein Schreiben der Flachgauer Gemeinde an die Eltern der Kindergartenkinder sorgt für Aufregung.

Auch in den Kindergärten verschärft sich die Coronasituation. Es drohen wieder mehr Schließungen von Gruppen. Einzelne Gemeinden und Kindergartenleiterinnen setzen sich dafür ein, dass Eltern ihre Kinder testen und dass das Land doch wieder Lolli-Tests zur Verfügung stellt.

Ein kurzfristig noch am Dienstag an die Eltern versandtes E-Mail der Gemeinde Eugendorf sorgt für Aufregung. Darin ersucht Bürgermeister Hans Strasser (ÖVP) dringend alle Erziehungsberechtigten, ihr Kind nur getestet in den Kindergarten Eugendorf zu bringen. Eugendorf beruft sich auf ein ...