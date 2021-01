Kindergarten in Siezenheim im Notbetrieb, 56 Kinder müssen in Quarantäne

Nach einem positiven Coronavirustest einer Hilfskraft werden "die betroffenen Kinder wahrscheinlich für zehn Tage in Heimquarantäne geschickt". Das gilt auch für drei Pädagoginnen.

Die Leiterin des Kindergartens in Siezenheim hat am Mittwochabend alle Hände voll zu tun gehabt, die Eltern von 56 Kindern darüber zu informieren, dass der Kindergarten am Folgetag geschlossen bleibt. Auslöser dafür war, dass eine Hilfskraft, die mit allen Betreuungsgruppen in Kontakt gestanden war, einen positiven Coronatest abgeliefert hatte. Soziale Kontakte sollten in der Zwischenzeit auf ein Minimum reduziert werden. Am Donnerstag teilte die Leiterin den Eltern mit: "Nach Absprache mit der Behörde werden die betroffenen Kinder wahrscheinlich für zehn ...