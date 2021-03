Kindergarten Oberalm nach Corona-Ausbruch geschlossen

Mit Beginn dieser Woche hat die Gemeinde Oberalm ihren Kindergarten wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen. Noch schlimmer hatte es Ende Februar die Kinderbetreuung Hallein-Gamp erwischt, die nun wieder geöffnet ist.

Beim TN-Gespräch mit Leiterin Nikola Fürhaker am vergangenen Freitag waren bereits vier Mitarbeiterinnen an Corona erkrankt, drei Gruppen in Quarantäne und in vier Familien von Kindergartenkindern waren beide Eltern erkrankt. "Wir haben nun bis zu den Osterferien geschlossen", sagt Fürhaker. "Das ist uns seitens der Amtsärztin empfohlen worden und der Krisenstab der Gemeinde hat auch beschlossen, das zum Schutz der Mitarbeiter und Kinder so umzusetzen. Wir haben jetzt eh ein Jahr ohne Beschränkungen durchgehalten, weil wir uns rigoros an die ...