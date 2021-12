Kindergarten wird erweitert

Teile der benachbarten Gebäude werden abgetragen und durch einen großen Kindergarten-Zubau ersetzt. Zusätzlich werden auch sieben Wohnungen errichtet.

Die dringend notwendigen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Kindergarten starten demnächst. Im Zuge dessen werden Teile des unmittelbar angrenzenden Gebäudes abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.

Dieser wird durch einen transparenten Eingangsbereich mit dem bestehenden Kindergarten verbunden. Damit wird die Nutzfläche um 750 m2 auf insgesamt 1835 m2 erhöht. "Es freut mich sehr, dass wir mit der Erweiterung des Kindergartens am bereits bestehenden Standort eine ideale Lösung für die dringend notwendige Kindergartenerweiterung gefunden haben. So kann auch gleichzeitig der Bestand einer Sanierung unterzogen werden", so Bgm. Rupert Winter.

Zusätzlich werden auf dem rund 1200 m2 großen Grundstück sieben moderne Eigentumswohnungen in zentraler Lage errichtet. Das Ortszentrum ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Die Wohnungen weisen Größen zwischen 56 m22 und 86 m22 auf und verfügen über großzügige Fenster und Balkone oder Terrassen. 14 Tiefgaragenplätze sowie fünf Kfz-Stellflächen im Freien sorgen für ausreichend Parkflächen. Der Zugang zu den Wohnungen erfolgt getrennt vom Kindergarten.

"Wir haben bei unseren Projekten stets auch den Nachhaltigkeitsaspekt im Auge. Deshalb ist es uns ein Anliegen, bestehende Bausubstanzen so weit wie möglich zu erhalten und in neue zu integrieren", betonen die beiden Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber und Roland Wernik. Das Gebäude wird mit umweltfreundlicher Energie aus Fernwärme, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, versorgt. Mit der Entkernung des benachbarten Gebäudes wurde im November begonnen. Geplanter Baubeginn für das neue Kindergarten- und Wohngebäude ist im Frühjahr 2022, die Fertigstellung soll bis Sommer 2023 erfolgen.