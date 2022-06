Kinderspital erhält ab Juli vier Palliativbetten

Sind Kinder unheilbar krank, ist die ganze Familie betroffen. Wie werden im Land Salzburg schwer kranke Kinder, Jugendliche und ihre Eltern betreut? Am Mittwoch ist der Österreichische Kinderhospiz- und Palliativtag. Ein Bereich, der sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt habe, sagt Regina Jones, Oberärztin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg und Leiterin des mobilen Kinderhospiz- und Palliativteams Papageno. "Wir haben 2015 zu zweit begonnen. Mittlerweile sind wir ein Team aus zehn Personen." Dazu kommen das Papagenoteam ...