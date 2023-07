Kinderuni Salzburg: Schüler suchen die Vögel im Volksgarten

Eine Universität nur für Kinder gibt es in Salzburg von 4. bis 21. Juli. Wie eine App beim Bestimmen von Vogelarten helfen kann.

Ausgerüstet mit einem Fernglas und einem Tablet machen sich Schulkinder am Dienstag auf die Suche nach den Vögeln, die im Volksgarten singen. Sie sind Studenten der Kinderuni und besuchen das Seminar Vogelbeobachtung.

Vogelarten mit App bestimmen

Welche gefiederten Bewohner im Salzburger Volksgarten zu finden sind, erklärt Beate Apfelbeck vom Fachbereich Umwelt und Biodiversität der Universität Salzburg. Mit Tablets folgen die Kinderstudentinnen und -studenten der Expertin. Bestimmen können sie die Arten nämlich mit einer App: Dabei wird ein Bild oder ein Zwitschern aufgenommen und die App erkennt die Vogelart.

Eine Taube, die am Boden landet und Zweige für ihr Nest sammelt, fotografieren die Entdecker sofort. Laut App könnte das eine Ringeltaube oder eine Straßentaube sein. "Die meisten Vögel kann die App ganz gut erkennen, sie kann sich aber auch irren", sagt Apfelbeck. Sie weist ihre Kinderstudenten darauf hin, immer zu kontrollieren, ob es sich auch um den richtigen Vogel handelt.

Bewusstsein für Artenvielfalt

"Die beste Zeit für die Vogelbeobachtung ist die Zeit um den Sonnenaufgang", sagt Apfelbeck. Die Amsel etwa singt früh und laut, der Buchfink wiederum über den Tag verteilt. Ein häufiger Vogel in Salzburg sei die Mönchsgrasmücke. Sie hält sich am liebsten versteckt in Sträuchern auf, genauso wie das Rotkehlchen. Solches Gebüsch fehle im Volksgarten.

"Jeder kann aber zu Hause Strukturen im eigenen Garten schaffen, um einen Lebensraum für verschiedene Arten zu schaffen", sagt Apfelbeck. Und genau das sollten die Kinder lernen: welche Tierarten es gibt. Damit werde ein Bewusstsein für die Artenvielfalt geschaffen. "Es darf ihnen nicht egal sein, wenn bestimmte Arten verschwinden", sagt Apfelbeck.

Ferienprogramm für Kinder

"Die Kinderuni ist eine Möglichkeit für acht- bis zwölfjährige Kinder, Studienluft zu schnuppern", sagt Sylvia Kleindienst von der Universität Salzburg. Sie koordiniert die Veranstaltung. Die Kinder könnten sich für ihre Studienwoche einen Stundenplan zusammenstellen, Punkte sammeln, Aufgaben und Prüfungen absolvieren - und wenn sie alles geschafft haben, erhalten sie ein Kinderuni-Diplom. "Wir bestärken die Kinder, sich in der Welt zurechtzufinden", sagt Kleindienst. Ein Volksschüler hat sich im Hörsaal im Volksgarten einen Vortrag zur EU angehört. Nun will er unbedingt einmal bei der EU arbeiten: "Das hat mir einfach Spaß gemacht."

Am Dienstag erfolgte der Startschuss der Kinderuni im Volksgartenpark. Die Schülerinnen und Schüler konnten verschiedene Stationen besuchen, von Wissenschaft bis zur Kunst. Von 17. bis 21. Juli findet eine betreute Woche an der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät statt, unter dem Motto "Wie kommt das Neue in die Welt".

