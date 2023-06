Das Wohnhaus in Salzburg-Liefering musste geräumt werden.

Am Dienstagabend kam es in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Liefering zu einem Brand. Ein leerer Kinderwagen hatte Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Wohnungen ab dem vierten Stock vorübergehend evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Bereits vor zwei Wochen war in dem Haus im fünften Stock ein Feuer ausgebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.