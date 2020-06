Kinderwagen brannte in Stiegenhaus: 15 Leichtverletzte

Am Freitagabend geriet in einem Mehrparteienhaus in Liefering ein im Stiegenhaus abgestellter, leerer Kinderwagen in Brand. 15 Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Informationen der Berufsfeuerwehr hatten Bewohner die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, der brennende Kinderwagen hatte laut Einsatzleiter aber zu einer enormen Rauchentwicklung geführt. Neun Erwachsene und sechs Kinder mussten deshalb mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Quelle: SN