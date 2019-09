Kindesmissbrauch: Polizei kennt Namen des Verdächtigen

Bei der von "FridaysForFuture Salzburg" organisierten Demonstration fielen die Teilnehmer für fünf Minuten wie tot um und blieben direkt auf der Kreuzung am Herbert-von-Karajan-Platz vor dem Neutor liegen. …

Politik

In Salzburg habe man ein "Leuchtturmprojekt" geschaffen, das durch die Fusion der Gebietskrankenkassen in eine österreichische Gesundheitskasse in Gefahr sei.