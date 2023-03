King Kong Club Salzburg:"Das ist das neue Fortgehen"

Ex-Judoka Max Schirnhofer revolutioniert die Salzburger Fitnessszene.

Während seiner Zeit als Judoka hat Max Schirnhofer viele Meisterschaften gewonnen und miterlebt. Mit 25 Jahren entschied er nach einem Gichtanfall, seine Karriere als Profisportler an den Nagel zu hängen. Da es irgendwann immer stärker um Leistung statt um Freude ging, schlug der zwölffache Staatsmeister kurzerhand eine neue sportliche Richtung ein.

Vom Dachboden zum Fitnessclub

So hat es Schirnhofer ins Personal Training verschlagen. Aus dem Kampfsport war er aber etwas ganz anderes gewohnt: Als Judoka funktionierte Einzeltraining nur bedingt, vielmehr stand das Trainieren mit anderen im Vordergrund. Dass er sich als Teil einer Gruppe schon immer stärker motivieren konnte, hat ihn auf eine Idee gebracht: Personal Training in einem gruppentauglichen Rahmen umzusetzen. Weil Einzeltraining auch schnell zu einem teuren Spaß werden kann, sollen sich so mehrere Personen einen Trainer teilen und schneller an ihre Ziele kommen. Aus Trainingseinheiten auf einem 40 Quadratmeter großen Dachboden eines Bauernhofes ist so schlussendlich der King Kong Club entstanden.

Persönliche Betreuung durch Herzfrequenzarmband

Vergangenen Dezember ist das Boutique Studio von Sam nach Lehen umgezogen. Das Konzept der Boutique Fitness ist in vielen Großstädten bereits gang und gäbe. Der Fokus liegt auf Persönlichkeit: Vor der Mitgliedschaft gibt es eine Körperanalyse und ein Gespräch über die individuellen Ziele. Um diese zu erreichen, hat man vier Räume mit unterschiedlichen Trainingskonzepten entwickelt. In jeder Trainingseinheit bekommt man ein Herzfrequenzarmband und wird währenddessen in der Gruppe von einem "Rockstarcoach" betreut: "Vor einigen Jahren habe ich angefangen, Trainer einzustellen und die Einheiten nicht mehr alleine zu halten. Um Menschen tief im Herzen motivieren zu können, brauchst du eine Rockstar-Attitude. Wenn jemand diesen Charakterzug, aber nicht die Ausbildung hat, kann man sie bei uns absolvieren" so der Besitzer.

Gleich viel Freude wie im Club

Der neue Standort in Lehen war eine bewusste Entscheidung. Mit seiner jungen und bunten Entwicklung habe der Stadtteil das Potenzial, sich zu einem Berliner Kreuzberg zu entwickeln. Den urbanen Touch hat der Ex-Judoka auch in der Einrichtung beibehalten. Mit vielen Lichtern und großen Soundanlagen will man Clubatmosphäre schaffen. Schirnhofer erklärt: "Sport sollte gleich viel Spaß machen wie das Feierngehen. Bei uns kannst du mit deinen Freunden bei guter Musik Zeit verbringen. Nur der Kater am nächsten Tag ist ein anderer."