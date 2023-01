Kirche in Saalfelden beschädigt: Brandflecke durch Zigarettenstummel und kaputte Beichtstühle

Von einem Rekordwert an Kirchenaustritten im Jahr 2022 berichtet die Erzdiözese Salzburg. Von 315.754 Katholiken im Bundesland haben 4913 im vergangenen Jahr die Glaubensgemeinschaft verlassen.

Wirtschaft

Die Arbeitslosenzahlen waren 2022 so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig stieg die Zahl an offenen Stellen stark an. Mit kreativen Mitteln wird nach Lehrlingen und Fachkräften geangelt. Im …