Seit einem Monat gibt es in der Salzburger Erzdiözese erstmals einen Bischofsvikar für die junge Kirche.

Während die Zahl der Taufen in Salzburg in den vergangenen zehn Jahren von 4884 auf 5106 sogar leicht gestiegen ist, ist jene der Firmungen gesunken: von 7080 auf 4912 (2017). "Wir stellen uns der Frage, wie sich die Kirche von den Jungen entfremdet hat und welche Erwartungen die Jungen an uns haben, die wir jetzt noch nicht erfüllen", sagt Harald Mattel (41).